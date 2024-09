Trčenje pri Devinu, motorist v bolnišnico

V bližini krožišča pri devinskem bowlingu se je okrog 19. ure pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena motorno kolo in avtomobil. Huje jo je skupil motorist.

Po navedbah nabrežinskega poveljstva karabinjerjev (za urejanje prometa so nabrežinskim kolegom priskočili na pomoč karabinjerji iz Barkovelj, okrog 20. ure so bili še na prizorišču), sta trčila motorno kolo ter avtomobil ford focus. 25-letnega motorista iz Tržiča je odbilo na cestišče, poškodovanca so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Tja so na pregled pospremili tudi petdesetletna Tržačana, ki sta se peljala v fordu.