V križišču med ulicama Rismondo in Battisti v Trstu je okrog 18. ure prišlo do prometne nesreče, povzročil jo je voznik avtomobila, ki naj ne bi upošteval rdeče luči na semaforju. Zapeljal je namreč v križišče in pri tem podrl mlado motoristko ter poškodoval kombi. Povzročitelj je vozilo ustavil v bližini. Prispeli so redarji in služba 118, ki je ponudila pomoč poškodovani voznici motornega kolesa. Hujših posledic menda ni bilo.