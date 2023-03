Trčenje pri nabrežinski šoli

Prisotnost reševalcev, gasilcev in karabinjerjev v bližini nabrežinske šole ter začasno zaprtje ceste za promet sta med mimoidočimi ustvarila nekaj preplaha, na srečo pa se je izšlo brez hujših posledic. Čelno sta trčila fiata panda in punto, za volanoma katerih sta bili 60-letna oz. 27-letna voznica, pri čemer je eden končal v obcestnem zidu. Sprva je kazalo, da so posledice nesreče hujše. Obe voznici pa sta na srečo izstopili iz poškodovanih avtomobilov brez hujših poškodb. Nastala pa je precejšnja gmotna škoda. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo posledice nesreče ter karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.