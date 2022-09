Okrog 9. ure sta v Nabrežini na pokrajinski cesti št. 1 v križišču za nabrežinsko postajo trčila fiat panda in opel astra. Voznika, 82-letnik in 55-letnik, oba Tržačana, sta bila na srečo nepoškodovana. Obvarovali sta ju zračni blazini, ki sta se sprožili ob trčenju. Na kraju so bili proseški karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.