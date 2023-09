Trčenje v padriškem predoru

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali v padriškem predoru na avtocestnem priključku, kjer sta trčila dva avtomobila. V nesreči so bile udeležene štiri osebe, tri so bile lažje poškodovane. Zdravstveno osebje jim je na kraju nudilo prvo zdravstveno oskrbo, nato so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Na avtocestnem priključku se je pripetila še ena nesreča pri Padričah v smeri Katinare. Eno osebo so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, poroča Sores. Na kraju obeh nesreč so bili tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke.