V popoldanskih urah sta v Ul. Flavia pri Žavljah čelno trčila dva avtomobila, pri čemer sta bili dve osebi poškodovani. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da sta utrpeli lažje poškodbe. Na kraju so bili tudi gasilci in predstavniki sil javnega reda.