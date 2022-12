Trčil v drevo in pristal na strehi

Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ob 14.30 posredovali v Miramarskem drevoredu, kjer je pri Rojanu avtomobil trčil v obcestno drevo in se prevrnil na streho. Voznika, starega 75 let, so gasilci potegnili iz razbitin, nakar mu je zdravstveno osebje nudilo najnujnejšo pomoč. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel poškodbe prsnega koša.

Na kraju so bili lokalni policisti, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče ter gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice.