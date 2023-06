Trčil v obcestni zid in obstal počez na cestišču

Karabinjerji z Opčin, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes zjutraj okrog 8.30 posredovali na nekdanji pokrajinski cesti št. 35 pri Opčinah, nedaleč od križišča za Bane, kjer je 19-letni voznik iz Tržiča izgubil nadzor nad svojim avtomobilom y10 in trčil v obcestni zid ter nato obstal počez na cestišču. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga iz previdnostnih razlogov prepeljali v katinarsko bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, karabinjerji pa preiskujejo njene vzroke in so prehodno urejali promet.