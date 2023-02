V Sesljanu je na deželni cesti št.14 malo po poldnevu 70-letnik iz Tržiča za volanom nissana qashqai izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v parkirano vozilo ter v zabojnike za smeti. Na srečo ni bil poškodovan, nastala pa je gmotna škoda. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo vzroke nesreče in so preusmerjali promet.