V križišču obalne ceste in pokrajinske ceste v Sesljanu sta okrog 14.30 trčila avtodom in mercedes. 20-letni in 9-letni sin štiričlanske družine, ki se je v avtodomu vračala z dopusta, sta bila lažje poškodovana. Reševalci službe 118 so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njuna starša ter moški in ženska, ki sta se vozila v avtomobilu, so bili na srečo nepoškodovani.

Vzroke nesreče preiskujejo nabrežinski karabinjerji.