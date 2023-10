Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in lokalni policisti so okrog 11.30 posredovali v križišču med Ulico Commerciale in Novo cesto za Opčine, kjer sta trčila avtomobil in kolesar. Kaže, da je nesreči botrovala izsiljena prednost enega od dveh vozil, vzroke sicer še preiskujejo lokalni policisti. Kolesar je padel in se je po neuradnih vesteh lažje poškodoval. Reševalci so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nastala je gmotna škoda. Lokalni policisti so urejali promet, nastali so manjši zastoji.