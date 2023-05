Okrog 12. ure sta na križišču med Ulico D’ Alviano in cesto za lesno pristanišče trčila avtomobil in skuter, pri čemer je bila ena oseba lažje poškodovana in so jo reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil oviran.