V križišču med ulicama Rismondo in San Francesco sta malo pred 16.30 trčila avtomobil in skuter. Kaže, da je nesreči botrovala izsiljena prednost enega od dveh vozil. Na kraju so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118. Zdravstveno osebje je oskrbelo osebo, ki je bila na skuterju. Lokalna policija preiskuje vzroke nesreče in preusmerja promet po Ulici Coroneo.