Do prometne nesreče je zjutraj prišlo tudi na cesti za Bazovico. V njej sta trčila avtomobil in tovornjak. Pri tem se je avtomobil popolnoma uničil, a so jo na srečo udeleženci nesreče odnesli le z lažjimi poškodbami. Na kraju so bili med drugim lokalni policisti, posledice nesreče pa so že odstranili.