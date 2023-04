Trčila motor in kombi

Do prometne nesreče je prišlo tudi na cesti za Bazovico na križišču z Ulico Fabiani, ki pelje proti Lonjerju. Trčila sta 25-letni motorist in kombi, ki sta vozila na cesti za Bazovico v smeri proti Trstu. Kombi je zavil levo, proti Ulici Fabiani, a tega ni videl motorist, ki je vozil za njim, in se zato zaletel vanj.

Pri nesreči se je poškodoval motorist, ki so ga reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč odpeljali z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi lokalni policisti in gasilci. Kombi so zasegli zaradi pomanjkljive dokumentacije.