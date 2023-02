V križišču med Ul. Battisti in Ul. Xydias sta danes dopoldne okrog 11. ure trčila skuter in tovornjak. Posebnost je v tem, da je bilo v trčenje vpleteno tovorno vozilo z volilnimi panoji, in sicer v podporo kandidata Bratov Italije na bližnjih deželnih volitvah Fabia Scoccimarra. Na srečo ni bil nihče poškodovan, nastala pa je gmotna škoda. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče.