Na Furlanski cesti blizu svetilnika je malo po 14. uri avtomobil Y10, v katerem sta se vozili mati in hči, silovito trčil v parkirani avtomobil in se prevrnil. Obe sta bili poškodovani in so ju reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so lokalni policisti, ki so zaprli Furlansko cesto za promet in preiskujejo vzroke nesreče. Prispeli so tudi gasilci, ki so reševalcem nudili pomoč pri oskrbi ponesrečenih. Furlansko cesto so ob 15.45 ponovno odprli za promet.