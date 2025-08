Trem mladim vinjenim voznikom odvzeli vozniška dovoljenja

Karabinjerji so pretekli vikend zlasti na območju Sesljana izvajali poostreni nadzor voznikov. Zagotoviti hočejo namreč večjo varnost na najbolj občutljivih delih cestnega omrežja, preprečevati nevarno vedenje za volanom ter zmanjšati število prometnih nesreč.

Ovadili so tri mlade, ki so pregloboko pogledali v kozarec in jim odvzeli vozniško dovoljenje. Enaintridesetletnik je imel v krvi 1,65 in 1,40 g/l alkohola, dvajsetletnik 0,99 in 1,12 g/l, devetindvajsetletni voznik pa kar 2,00 g/l alkohola. Prvi je etiopijski, druga dva pa italijanska državljana, so pojasnili v sporočilu za medije.

Kontrole se bodo nadaljevale še celo poletje, so še spomnili.