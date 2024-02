Trem podjetnikom zasegli stanovanji in gotovino za skupno milijon evrov

Tržaški finančni policisti so ovadili tri podjetnike in jim na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave zasegli stanovanji v Tržiču in Gradišču ter gotovino v skupni vrednosti več kot milijona evrov. Gre za delni zaključek preiskave, ki so jo finančni policisti opravili v zvezi z davčnimi olajšavami na področju t.i. digitalne ekonomije. Pri preverjanju letnih bilanc treh podjetij s sedežem v Trstu, ki delujejo na področju navtičnega kovinskega tesarstva, so pod drobnogled postavili koriščenje davčnih kreditov, ki so jih pridobila ob opravljanju izobraževalnih dejavnosti. Finančni policisti so ugotovili, da je šlo za neznatne pobude na področju izobraževanja in usposabljanja. Odkrili so, da je bil celoten postopek, vključno z obdelavo podatkov in validacijo, umeten in da je torej šlo za goljufijo.