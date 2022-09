Trenja med sindikati zaradi protesta v tovarni

V boljunskem obratu Wärtsile je včeraj prišlo do protesta. Skupina delavcev, ki se prepoznava v Kolektivu delavcev Wärtsile, je na lastno pest uprizorila protest, med katerim je več desetin delavcev ustavilo produkcijo in se protestno sprehodilo med stroji. Delavce je pri tem podprl tudi sindikat USB, ob strani pa so jim stali pristaniščniki.

Do tega dejanja so bili kritični sindikati FIM, FIOM in UILM, ki so bili isti dan na sodišču, da bi se zoperstavili Wärtsili. Prepričani so, da na bijejo sindakalni boj na vseh frontah, tako institucionalnih kot sodnih, na transparenten način.

Sindikati zato vabijo vse delavce Wärtsile naj dobro premislijo, preden se pridružijo takšnim akcijam, saj bi lahko bila ta dejanja škodljiva.