Tretja nevesta je bila prava

1060 noš. Toliko se jih je letos udeležilo 27. Kraške ohceti. Po poroki so se na Tabru postavile v špalir in mladoporočenca pospremile skupni življenjski poti naproti. Pisan sprevod se je vrnil na Col, kjer je noše čakalo presenečenje. Organizatorji so poskrbeli, da se je 1060 noš okrepčalo s krofom. Ob zvokih frajtonarc in številnih plesih na poti se je pisana druščina podala v Repen, kjer je pod k'luno, okrašeno s cveticami, vstopila na glavni trg. Po plesu sta se ženin in nevesta odpravila do Kraške hiše, kjer sta jih že čakala ženinova starša. Sprva sta se na vratih prikazali starejši nevesti, ki pa nista bili pravi in sta ju starša zavrnila. Tretja nevesta pa je bila Ivanova žena Dana, ki sta jo starša odprtih rok sprejela na nov dom. Dana je Ivanovima staršema podarila kolač in predpasnik. Svatje so se na b'rjaču okrepčali s sladicami, vriskali in veselo metali klobuke in slamnike v zrak. Svatje se bodo popoldne okrepčali v vaški gostilni. Ob 17. uri pa bosta mladoporočenca na glavnem trgu zaplesala prvi ples v zakonskem stanu ob zvokih Alpskega kvinteta. Nato se jima bodo pridružile še ostale noše.