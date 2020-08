Trg Oberdan je nekdo preimenoval v Trg B. Pahorja. Na to kažejo številni lepaki, ki so jih neznanci nalepili k urnikom na avtobusnih postajališčih in na telefonske govorilnice. Na lepakih je stavek v slovenščini in nemščini, ki se glasi: »Če bomo Slovenci naprej Slovenci in složni med seboj, potem bomo lahko tudi ponosni Evropejci in vredni državljani sveta.« Te besede je Boris Pahor izrekel, ko so odkrili njegov spomenik v ljubljanskem parku Tivoli. Glede na to, da so uporabili citat Borisa Pahorja, so želeli trg verjetno poimenovati po njem. Ker pa je nad besedilom večji napis v italijanščini »Piazza B. Pahor« (»Trg B. Pahorja«), po spletu kroži vprašanje, za katerega Pahorja gre: pisatelja Borisa ali predsednika Republike Slovenije Boruta.