Trg svetega Antona bodo jeseni začeli prenavljati

Po večkratnih napovedih se bo prenova Trga sv. Antona vendarle začela. Na občini lahko računajo na deželne transferje v višini 2,3 milijone evrov, ki so bili odobreni z zadnjim deželnim rebalansom proračuna. Konec meseca naj bi izbrali izvajalca gradbenih del, ki bo območje lahko začel prenavljati to jesen. Gradbinec bo za uresničitev projekta imel na voljo devet mesecev. Podoba prenovljenega trga ne bo bistveno drugačna kot zdaj, saj so se mestne oblasti odločile za konservativni pristop, ki predvideva klasično tlakovanje.

To so na včerajšnji novinarski konferenci na Trgu sv. Antona napovedali pristojna za naložbe v mestni vladi Elisa Lodi, župan Roberto Dipiazza in pristojni za lokalno avtonomijo v deželni vladi Pierpaolo Roberti. Župan se je zahvalil Deželi FJK za izkazano zaupanje. Ob tem je še dodal, da se veseli, da bodo tudi na Trgu sv. Antona uporabili enake kamnite plošče, ki so jih uporabili za prenovo Verdijevega in Borznega trga ter v Uliciah Torino in Cassa di Risparmio.