Trgatev belih sort ponekod že končali, drugod jo šele začenjajo

Če so v Bregu s trgatvijo belih sort grozdja v glavnem že končali, pa bodo sladko belo grozdje, iz katerega bodo pridelali rujno kapljico, na Krasu začeli pobirati ta teden. Za rdeče sorte bo treba še nekoliko počakati, vsekakor pa se obeta res dobra letina. Kakovost grozdja je visoka, tudi nad količinami se vinogradniki ne pritožujejo.

Večina jih je tudi letos prisegla na dobro staro ročno obiranje grozdov, nekaj pa je takih, ki so stopili korak naprej in se odločili za strojno obiranje pridelka. Končni rezultat je v tem primeru zelo dober, grozdje je hitreje v kleti, stroški za trgatev pa so nižji.

V dneh pred trgatvijo belih sort grozdja je imel Stefano Rosati, svetovalec pri Kmečki zvezi, polne roke dela. V Bregu in na Krasu je opravljal meritve sladkorne stopnje in skupnih kislin v grozdnih jagodah, ki so mu jih prinesli vinogradniki, da bi ugotovil, kdaj je pravi trenutek za obiranje pridelka.

Kot je povedal, je bila »b’ndima« v Bregu nekoliko bolj zgodnja kot na Krasu. V prvih septembrskih dneh so tam obirali belo grozdje za peneča vina: »Grozdje, iz katerega vinarji pridelajo peneče vino, mora imeti višjo vrednost skupnih kislin in nekoliko nižjo sladkorno stopnjo.« Ko je bil prvi pridelek v kleteh, so v Bregu potrgali še druge bele sorte, kot sta vitovska in malvazija, s trgatvijo belega grozdja so v glavnem zaključili pretekli vikend. »Za črno grozdje pa bo treba še nekoliko počakati, v Bregu ga bodo začeli predvidoma pobirati ta konec tedna,« je razložil Rosati, ki je za grozdje na dolinskem koncu dejal, da je zelo kakovostno.