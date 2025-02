Trgovsko okrožje ima svoj logotip

Leto in pol po vzpostavitvi t.i. Trgovskega okrožja, ki sega od Sv. Jakoba preko centra mesta do Rojana, je to dobilo tudi svoj logotip. Pod geslom Vivi Trieste bodo krepili vlogo lokalnih trgovcev in na ta način poskusili odbijati konkurenco na spletu. K projektu, ki je sad sodelovanja Občine Trst in različnih partnerjev, med katerimi je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), so pristopili številni lokalni trgovci, kar kaže odličen odziv na javni razpis, v sklopu katerega bo mogoče poskrbeti za številne izboljšave tako na področju varnosti kot instalacije tehnoloških sistemov.

Pobudniki Trgovskega okrožja so od konca oktobra do decembra lani prejeli 43 prošenj, od teh je bilo 35 veljavnih (ena v Rojanu, šest pri Sv. Jakobu, preostale v centru mesta), na finančna sredstva, skupno je bilo v tej prvi fazi na voljo 200 tisočakov, pa lahko računa 25 prosilcev. Ena prošnja bo upravičena do delnega financiranja. S temi podatki je danes na srečanju z novinarji postregla podžupanja in pristojna za gospodarske dejavnosti v mestni vladi Serena Tonel. Ta je v družbi kolege v deželni vladi Sergia Emidia Binija povedala, da želijo v javno-zasebnem partnerstvu preurediti urbani prostor, podpirati lokalne trgovce in oživeti mesto z različnimi dogodki. Njihov namen je vzpostaviti boljši trgovski ekosistem, s katerim bi izboljšali storitve in infrastrukturo in na ta način zapolniti vrzel med centrom in periferijo. Podžupanja je spomnila, da so do zdaj organizirali pobude Okrašene izložbe, Božič v Rojanu in Crafts Triest, koledar letošnjih dogodkov še pripravljajo.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.