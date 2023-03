Tri minute za znanost

V dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča je danes zaživel že enajsti znanstveni šov talentov FameLab 2023. Enajst je bilo tudi mladih raziskovalcev, ki je stopilo na oder in pred zahtevno publiko predstavilo svojo stroko ali raziskovalno delo v pičlih treh minutah.

Poleg žirije, ki so jo sestavljali strokovnjaki na več znanstvenih področjih, so dvorano napolnili radovedni dijaki in dijakinje tržaških in goriških drugostopenjskih srednjih šol. Dogodek je namenjen poljudnemu podajanju znanstvenih vsebin, prav zato ga vsako leto prireja muzej poljudne znanosti Znanstveni imaginarij v sodelovanju s tržaško in videmsko univerzo, visoko šolo za napredne študije SISSA in tržaško občino, nastaja pa v okviru programa Trst, mesto znanosti. Dogodek je med drugimi podprla tudi Zadružna kraška banka Trst Gorica. Kandidati, ki so zasedli oder, pa so raziskovalci tržaške in videmske univerze, nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, mednarodnega centra teoretične fizike ICTP, sinhrotrona Elettra ter univerz v Trentu in Padovi.

Tržaški nastop se je zaključil z razglasitvijo najboljših govornikov in posrednikov znanosti. Žirijo sta prepričala kemika Angelo Scopano in Lucia Zanetti.

Oba zmagovalca, ki sta danes med drugim odnesla denarno nagrado, se bosta pomerila na državni ravni, ko bo 30. septembra v Perugii potekala noč raziskovalcev Sharper in finala FameLaba.