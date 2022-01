Trideset novih parkirnih mest v Nabrežini

V prihodnjih dneh se bo v Nabrežini končno začela sanacija in popolna preureditev jusarskega zemljišča, ki mu domačini pravijo »giardin«, ki se nahaja ob glavni cesti nasproti pivnice Bunker, kjer je nekoč ob betonski ploščadi delovalo javno oz. občinsko kopališče. Tam bo nastalo kakih trideset prepotrebnih parkirnih mest.

Dela, za katera bo poskrbelo gradbeno podjetje Nuova edile Dina Paoletica, se bodo začela v kratkem in zaključila naj bi se najkasneje junija. Vredna so 212.418 evrov, ki jih bo kril jus s sredstvi, ki jih pridobiva od svojega rednega delovanja (najemnine kamnolomov).

Z Občino Devin - Nabrežina je bilo najprej treba skleniti izvedbeni sporazum za obnovo območja, sedaj pa je vse nared za začetek del. Obstoječe poslopje bo treba porušiti, betonsko ploščad pa odstraniti. Potem se bodo lotili ureditve prostora, ki predvideva kakih 30 parkirnih mest – od teh bosta dve namenjeni vozilom za invalidne osebe, dve pa bosta opremljeni tudi s polnilcem za električna vozila. Sedanje moteče zabojnike za zbiranje odpadkov bodo premaknili, da ne bodo več tako močno zbadali v oko – vse skupaj bo tako urejeno in veliko lepše.

Parkirna mesta bodo proti plačilu, je povedal predsednik jusa in v isti sapi potrdil, da bo plačilo simbolično in bo najbrž štartalo šele po prvi uri parkiranja. »Kar bomo zbrali bo namenjeno vzdrževanju parkirišča, košenju trave in obrezovanju tamkajšnjih dreves, pa seveda čistoči in stroškom za elektriko,« je pojasnil predsednik nabrežinskega jusa Igor Zadnik.