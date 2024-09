Trieste Next tokrat o umetni inteligenci

Jutri (v petek) se vrača znanstveni festival Trieste Next, ki bo že trinajstič v naselje na Velikem trgu privabil vrhunske znanstvenike. Ti se bodo pogovarjali o vplivu umetne inteligence in tehnologije na naše življenje. V sklopu festivala se bo letos odvijala tudi evropska noč raziskovalcev Sharper 2024.

Program se bo uradno začel jutri dopoldne na Velikem trgu. Trak bodo prerezali ob 11. uri, prve okrogle mize pa se bodo začele že ob 9. uri. Sicer bodo nekateri predhodni dogodki na sporedu že danes zvečer. O pomenu človeškosti se bosta ob 21. uri v gledališču Miela pogovarjala fizik in pisatelj Paolo Giordano ter odgovorni urednik dnevnika Il Piccolo Fabrizio Brancoli. Celoten program od danes do nedelje je na voljo na spletni strani triestenext.it, kjer so objavljene tudi povezave za prijavo na posamezne dogodke, saj je ta zaradi omejenega števila mest obvezna.

V sklopu festivala Trieste Next se bo odvijal tudi marsikateri spremljevalni dogodek. Jutri bo na vrsti evropska noč raziskovalcev Sharper 2024: od 15. do 22. ure se bodo raziskovalci raznih tržaških, italijanskih in evropskih središč pogovarjali z udeleženci in jim predstavljali svoje raziskave. Program je na spletni strani www.sharper-night.it/sharper-trieste.

Prisotna tudi slovenščina

Drugi posebni gost festivala bo ledolomilec Laura Bassi. Ta je že od včeraj privezan na tržaški četrti pomol, vodeni ogledi bodo na voljo jutri popoldne ter v soboto in nedeljo celo dnevno. Obvezna je bila predhodna prijava, tu pa je na mestu preteklik, ker so vsa mesta že zapolnjena.

Na festivalu v tudi slovenskem mestu bo tokrat prisotna tudi slovenščina. Na prireditvi bo sodeloval namreč Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu, ki domuje v Narodnem domu. Poleg tujih jezikov, ki jih poučujejo na tamkajšnji nekdanji Visoki šoli modernih jezikov, bodo udeležencem festivala na Velikem trgu predstavili tudi slovenščino. Dejavnosti pa so zasnovali z obema tržaškima slovenskima založbama, ZTT in Mladiko, s Slovenskim stalnim gledališčem ter s Primorskim dnevnikom. Te pa bodo na voljo jutri med 17. in 18. uro, v soboto med 13. in 14. ter v nedeljo med 17. in 18. uro.