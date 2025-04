Triestebookfest bo Trst prelevil v deželo domišljije in zgodb

Z obilico domišljije, ustvarjalnosti in zgodb v različnih jezikih in na več lokacijah bo v Trstu zaživela dežela Nije. Od ponedeljka, 28. aprila, do nedelje, 4. maja (nekaj dogodkov bo sicer sledilo tudi med 14. in 18. majem), bo v mestnem središču potekal deseti literarni festival Triestebookfest z naslovom L’isola che non c’è - storie, persone e altri luoghi immaginari (Dežela Nije - zgodbe, ljudje in drugi namišljeni kraji). Ta se sklicuje na fantazijski svet Petra Pana in res se bo Trst za nekaj dni prelevil v deželo zgodb in misli, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi letošnje izdaje festivala književnosti, ki je potekala v prostorih Muzeja orientalske umetnosti.

»Kreativnost, talent in domišljija so torej glavne sestavine letošnje izdaje literarnega festivala, ki bo postregel z dogodki za vse okuse. Nekaj srečanj bomo namenili umetni inteligenci, zanima nas namreč primerjava med človeško in digitalno ustvarjalnostjo. Posvetili se bomo tudi različnim jezikom in kulturam, ki sooblikujejo tržaško območje in torej nemščini, slovenščini ter hrvaščini, a ne samo,« je povedala predsednica kulturnega društva Triestebookfest Loriana Ursich.

Na trinajstih različnih lokacijah - od mestnega muzeja književnosti LETS, odrov nekaterih tržaških gledališč in dvoran do raznih tržaških knjigarn - se bo v sklopu festivala zvrstilo kar 45 dogodkov, na katerih bo nastopilo skupno 42 avtoric in avtorjev različnih narodnosti ter 30 ambasadorjev kulture.

Prvo srečanje bo s slovenskim avtorjem Miranom Košuto, ki ga prirejajo ob izidu njegove knjige Altronauti, scrittori di frontiera italiani e sloveni in bo v ponedeljek, 28. aprila, ob 18. uri v muzeju LETS na Trgu Hortis. Uradno odprtje festivala pa bo v petek, 2. maja, ob 17.30 v gledališču Miela. Tu bo gostovala avtorica knjige Tecnocapitalismo. L’ascesa dei nuovi oligopoli e la lotta per il bene comune Loretta Napoleoni, z njo se bo pogovarjal Cristiano Degano. Celoten program festivala je objavljen na spletni strani www.triestebookfest.com.