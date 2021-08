Trije kipi, tri pesniške postojanke

Pesniško pot, ki se vije med listavci pod Repentabrom, med zaselkoma Col in Tabor, je včeraj prehodila lepa množica ljudi. Trije kipi, tri postojanke: ob Srečku Kosovelu, Umbertu Sabi in Igu Grudnu so se udeleženci krajšega sprehoda ustavili ter prisluhnili poezijam Iva Svetine, Loredane Bogliun in Davida Bandlja, Kosovelovim verzom v prevodu Mihe Obita in še daljši pesnitvi Alberta Nocerina. Tradicionalni velikošmarenski dogodek, ki je po lanskem premoru potekal že desetič, so tudi letos vodili tržaški besedni ustvarjalci Roberto Dedenaro, Marko Kravos in Vilma Purič, priredila pa sta ga Občina Repentabor in Skupina 85 v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane in s kulturnim društvom Kraški dom v Repnu.

Pri prvi postojanki je sprehajalce pričakala pesem domačega zbora Kraški dom, ki je zapel pod taktirko Vesne Guštin. Goste je pozdravila repentabrska županja Tanja Kosmina, ki je tudi predstavila dogodek in književnike, nakar je prišla na vrsto poezija. Najprej je pesnik in prevajalec – obenem odgovorni urednik Novega Matajurja – Miha Obit prebral pesmi Srečka Kosovela v novem prevodu, in sicer Videl sem bore rasti in Preproste besede. Nato je občinstvo prisluhnilo stihom Iva Svetine iz ciklusa Mal di mare. Nekdanji ravnatelj Slovenskega gledališkega muzeja in predsednik Društva slovenskih pisateljev je zbirko posvetil italijanski renesančni pesnici Gaspari Stampa. Prevedli sta jo Arianna Posega in Giovanna Demarchi, ob Kosovelovi podobi pa je verze prebiral Marko Kravos.