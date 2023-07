Trije mladoletni skavti so se izgubili ponoči

V noči na nedeljo so gorski reševalci v sodelovanju z gasilci rešili skupino treh skavtov iz Trsta, ki jih je zajela nevihta. Nekaj minut pred polnočjo so skavti, stari med 12 in 16 let, poklicali na enotno številko za klic v sili 112, ker so se izgubili na poti od Pielunga do Malge Iovet. Skupinica je bila opremljena s spalnimi vrečami in zadostnim številom baterij, da bi si lahko svetili vso noč, a jih je ponoči presenetil dež. Zato so počakali reševalce, ki so jih našli ob 3.30.

Pri reševanju so sodelovali gasilci in gorski reševalci, mlade skavte je iskalo približno deset ljudi. Potem ko so se zdravstveniki prepričali, da so bili mladi le podhlajeni, so jih predali skavtskemu voditelju.