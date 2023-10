Trije poškodovani v avtomobilski nesreči pri Mačkoljah

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in karabinjerji so malo po 15. uri posredovali na nekdanji pokrajinski cesti št. 13, ki od Krmenke pelje v Mačkolje, kjer je voznik novega avtomobila bmw M2 s preizkusno tablico v ovinku pred vasjo izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v strmo pobočje, pri čemer je tudi podrl dve drevesi. V njem so bile tri osebe, ki so se poškodovale. Zdravstveno osebje, ki je na kraj prispelo z dvema reševalnima voziloma in zdravniškim avtomobilom, jim je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jih sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci so zavarovali območje in pomagali pri reševanju poškodovanih oseb, nato so odpravljali posledice nesreče. Karabinjerji so usmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.