Na Obalni cesti Pri Čupah v Nabrežini sta danes okrog 11. ure čelno trčila fiat punto in volkswagen passat. Trčenje je bilo silovito, avtomobila je odbilo v obcestno skalo. Vsi vpleteni so bili poškodovani, gre za starejša zakonca, ki sta se vozila v volkswagnu in za voznico fiata. Na kraju so bili reševalci službe 118, ki so trojico prepeljali v katinarsko bolnišnico in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in so poskrbeli za ureditev prometa.