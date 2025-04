»Trst je mesto ljudi oprtega duha in src«

Volčji Grad je idilična vasica na komenskem Krasu. Zaselek se je pred natanko 80 leti znašel na križišču zgodovine. 28. aprila 1945 je iz tamkajšnje domačije pri Goreknih proti Trstu odkorakal jurišni bataljon XXX. divizije IX. korpusa. Komanda je bila jasna: mesto je bilo treba osvoboditi za vsako ceno. Šestdeset borcev je krenilo na pot, mimo Opčin, Gropade, Lonjerja in Katinare vse do vojašnice v Ulici Rossetti, kjer se je partizanom predalo več kot 600 nacifašistov. Ta čas so v mesto vkorakale še druge partizanske, tudi tankovske enote. Trst je končno svobodno zadihal.

Spomin na dogajanje ob koncu vojne leta 1945 je v Volčjem Gradu še kako živ. Na domačiji pri Goreknih od leta 2015 tabla spominja na osvoboditelje Trsta, ki so od tam odkorakali proti mestu v zalivu. Junakom pa so se na sončno nedeljsko popoldne poklonili tudi na spominski slovesnosti ob volčjegrajskem vaškem domu.

Na prireditveni prostor je vkorakala zaščitna četa Kulturno-zgodovinskega društva Triglav, ki jo je vodil Darko Nikolovski. Peterica je bila oblečena v replike partizanskih uniform, na ramah je imela puške in brzostrelke, na las podobne pravemu orožju. Kulturni program je z godbo sooblikoval tudi mešani pevski zbor Cominum. Igralec Gojmir Lešnjak - Gojc pa je nastopil v vlogi Pepa, partizanskega veterana, ki na humoren način obuja spomine na vojna leta.

Častni govor so organizatorji zaupali Tilnu Božiču, nekdanjemu državnemu sekretarju na slovenskemu ministrstvu za finance in vnuku Leopolda Božiča, borca jurišnega bataljona. »Po desetletjih trpljenja, odpora, borbe za obstoj jezika, kulture in naroda so ravno iz te vasice jurišniki odkorakali v Trst in ga osvobodili,« je bil jasen Božič, ki verjame, da »Trst ni le naš«. Kot je povedal, je Trst mesto vseh ljudi odprtega duha in src, ki vedo, kaj pomeni sobivati in soustvarjati, ki vedo, da je besedo človek v odločilnih časih mogoče pisati le z veliko začetnico: »Dokler bo Trst tudi naš, se nam za prihodnost ni treba bati!«