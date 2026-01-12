Trst kot idealna opazovalnica migracij

Solidarnostni konzorcij ICS, društvo Articolo 21, društvo za pravne študije o priseljevanju ASGI in Fundacija Luchetta vabijo na tretji cikel srečanj Capire le migrazioni, s katerim želijo širšo javnost približati pojavu migracij in posledicam, ki jih te imajo v družbi. Trst je privilegirana opazovalnica, saj do njega vodi balkanska pot in nanj vplivajo državne, pa tudi evropske in sploh mednarodne migracijske politike.

Najprej o sporazumu med Italijo in Albanijo

Cikel šestih srečanj bodo organizatorji priredili v Novinarskem krožku (Korzo Italija 13) med 17. in 19. uro, in sicer v sodelovanju z združenjem za sprejemanje migrantov SAI, Novinarsko zbornico FJK, sindikatom Assostampa in Novinarskim krožkom. Prvo bo jutri posvečeno sporazumu med Italijo in Albanijo ter napovedi mednarodnih politikov, da bi postopke za azil in začasni pripor pred vračanjem premaknili izven meja Evropske unije. Gosta bosta Francesco Ferri (Action Aid) in Gianfranco Schiavone (ICS).

Pomoč migrantom, duševno zdravje in še marsikaj

Osebne izkušnje tistih, ki se dnevno srečujejo z migranti, bodo v ospredju 3. februarja, ko bodo občinstvo nagovorile profesorica na tržaški univerzi Roberta Altin ter posrednici Marta Pacor in Maddalena Avon. Mejam in zidovom, ki se pojavljajo v Evropi, se bodo posvetili 10. marca, ko bo govor tudi o novih tehnologijah pri upravljanju migracij.

14. aprila bosta Michele Rossi iz sprejemnega centra CIAC v Parmi in Peppe Dell’Acqua za forum duševnega zdravja vprašanje primerjala z zgodovino psihiatrije v Trstu in obnovila simbolično potovanje konja Marka po italijanskih sprejemnih centrih. Na šestem in zadnjem srečanju, 9. junija, bodo predstavili poročilo o migracijah organizacije Migrantes za leto 2025.