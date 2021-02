Trst: novi trgovski načrt preureja obstoječe

Novi trgovski načrt, ki ga namerava sprejeti Občina Trst, odgovarja veljavnemu splošnemu prostorskemu načrtu in ne predstavlja variante k le-temu, saj ne predvideva novih lokacij, prav tako ne povečanja že odobrenih prostornin. S tem načrtom se želi uskladiti in urediti v enotnem besedilu že obstoječe ukrepe na področju trgovine, ki jih je občinska uprava sprejela od leta 2008 do leta 2020, pri čemer se želi tudi ugotoviti smernice za ukrepe v prihodnosti. Tako poudarja tržaška občinska odbornica za gospodarski razvoj Serena Tonel, ki je 11. februarja popoldne po spletu predstavila načrt predstavnikom stanovskih združenj in sindikatov.

Ob tej priložnosti je odbornica poudarila tudi pomen, da se skupaj s Konzorcijem za krajevni gospodarski razvoj tržaškega ozemlja Coselag razvije soočenje o namembnosti območja plovnega kanala za dejavnosti pristaniškega zaledja. Drugače, kot že rečeno, novi načrt predvideva preureditev že obstoječih ukrepov. Prvi področni načrt iz leta 2008 je vključil območji pri Sv. Mariji Magdaleni (5000 kvadratnih metrov) in v Silosu (15.000 kvadratnih metrov). Prva prilagoditev načrta iz leta 2014 je tema območjema dodala še nova za skupnih 22.584 kvadratnih metrov. Leta 2015 so z drugo prilagoditvijo ugotovili novih 8600 kvadratnih metrov na treh lokacijah ter spremembo tipologij dejavnosti. Leta 2020 pa je prišlo do prilagoditve za območje nekdanjega sejmišča za skupnih 15.000 kvadratnih metrov.

S pričujočim načrtom je po besedah odbornice Serene Tonel občinska uprava v bistvu prišla naproti potrebam nosilcev interesov. Zdaj bo do 22. februarja čas za morebitne pripombe, nato bo stekel postopek sprejemanja dokumenta v okviru občinskega odbora in sveta.