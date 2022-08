Trst pokal po šivih od množice turistov

Podaljšan praznični konec tedna je Trst skorajda pokal po šivih od množice turistov. Prenočitvene zmogljivosti so bile polno zasedene, pred kulturnimi znamenitostmi so se vile kolone ljudi, ladja Delfino Verde je bila med vsemi vožnjami polna do zadnjega kotička, poln potnikov pa je bil tudi turistični avtobus Hop-on Hop-off. S turističnim utripom sta zadovoljna tako predsednik pokrajinske zveze hotelirjev Federalberghi Guerrino Lanci kot občinski odbornik za turizem Giorgio Rossi.

»V petek, soboto in nedeljo je bilo v Trstu nemogoče dobiti prosto hotelsko sobo. Nekaj namestitvenih zmogljivosti se je sprostilo šele na veliki šmaren. V primerjavi z enakim obdobjem lani, sicer precej pandemičnim, se je avgusta letos število prihodov in prenočitev bistveno povečalo,« je dejal predsednik tržaških hotelirjev Lanci, ki je tudi pristavil, da so se v tem delu leta izrazito približali trendom iz predpandemičnega obdobja. Sogovornik je še dejal, da je največ turistov v preteklih dneh prišlo iz Avstrije in Nemčije, kar nekaj gostov je bilo iz Madžarske in Poljske, med turisti pa so letos opazili tudi Ukrajince. Med gosti so tako družine kot pari in skupine mladih ljudi, ki so pripravljeni porabiti tudi malo več denarja.

V primerjavi s preteklimi leti se je letos, tako Guerrino Lanci, povprečna doba bivanja turistov v mestu dvignila na malo več kot tri dneve. »Če so se v preteklih letih turisti v Trstu ustavili za največ dve noči, smo letos priča rasti dobe bivanja, kar je predstavljalo tudi enega naših večjih izzivov. Trajanje obiska se je povečalo na tri do štiri dni, mnogi pa se odločajo tudi za enotedensko bivanje. V tem primeru je Trst izhodiščna točka za obisk Gradeža in slovenskih mest. Med našimi načrti je še bolj sistematska promocija okoliških krajev, seveda s trženjem Trsta kot glavnega mesta,« je povedal hotelir. Na vprašanje, če je splošna draginja vplivala na cene nastanitev, je odgovoril, da so cene sob dražje za 10 do 15 odstotkov. »Naša podražitev je posledica podražitve energentov. Naj kot primer povem, da so se čistilne storitve za nas podražile za 30 do 40 odstotkov, položnice za elektriko in plin so se podvojile. Povišanje teh cen je zato povzročilo spiralo drugih podražitev. Celotnega bremena podražitev seveda nismo preložili na goste, pri stiku z gosti pa do zdaj nismo zaznali nezadovoljstva zaradi cen, « je dejal Lanci.