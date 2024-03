Trst prestolnica mladih modnih oblikovalcev

Za nekaj dni se je Trst prelevil v prestolnico mode. V njem so namreč ustvarjali finalisti letošnjega mednarodnega natečaja sodobnega oblikovanja ITS Contest, ki ga v Trstu organizirajo že od leta 2002. Najboljše oblikovalce so nagradili v petek zvečer, kreacije vseh finalistov pa bodo do 6. januarja 2025 na ogled v muzeju ITS Arcademy, prvi zbirki sodobne mode v Italiji, ki so jo pred letom dni odprli v Ulici Cassa di Risparmio.

Do takrat bodo obiskovalci muzeja lahko občudovali izbrane izdelke letošnjega natečaja na razstavi Born to create (Rojen za ustvarjanje) in obenem glasovali za svojega najljubšega, saj bodo ob koncu razstave podelili še nagrado publike, je na današnji novinarski konferenci pojasnila duša natečaja in muzeja Barbara Franchin. Istočasno pa si bo v muzeju mogoče ogledati tudi novo razstavo, ki jo je postavil kurator Olivier Saillard v sodelovanju s filozofom Emanuelejem Coccio in nosi naslov Le molte vite di un abito (Mnoga življenja obleke).

Novost letošnjega natečaja predstavlja umetniška rezidenca, saj so v Trst za teden dni prvič povabili vse finaliste natečaja, ki so se izpopolnjevali z izvedenci na področju sodobne mode, kot so Demna, Justin Smith, Thomasine Barnekow in drugi. Komisija tudi tokrat ni imela lahkega dela, saj se je na natečaj prijavilo 782 kandidatov iz 65 različnih držav.

Glavno nagrado za najbolj kreativen, inovativen in družbeno odgovoren projekt je prejela Momoka Sato z Japonske. Posebno nagrado žirije pa sta si razdelila Ju Bao s Kitajske in Richard Farbey iz Velike Britanije. Na nagradnem večeru so podelili tudi priznanja za najboljši modni film, ki ga izdelala Amina Galal iz Egipta, nagrado za digitalno modo sta si zaslužila Yu Chen in Fanrui Sun s Kitajske, priznanje GO!2025 je prejel Tomohiro Shinuki z Japonske, podelili pa so še več nagrad različnih partnerjev in sponzorjev.

