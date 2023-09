Trst se spreminja, skrbita jih turizem in sociala

»Več ko je udeležbe, več lahko pridobimo.« S temi besedami je Michele Piga, generalni sekretar tržaške sekcije sindikata CGIL, včeraj zaključil debato o urbani regeneraciji v proseškem Kulturnem domu. Ta je bila tudi zadnja vsebinska točka letošnjega pokrajinskega praznika največjega italijanskega sindikata.

Jutro je bilo sicer razdeljeno na dva dela. Med prvim so predstavniki sindikata orisali svojo vizijo regeneracije mest. Sledila pa je burna debata, med katero so se soočali profesor Giovanni Carrosio iz Foruma Disuguaglianze e Diversità, Valentina Benedetti iz zveze ACLI, tržaški občinski svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst), bivša občinska svetnica Sabrina Morena (DS) in odbornik Michele Babuder (Naprej, Italija). Pogovor je vodila odgovorna urednica dnevnika Il Piccolo Roberta Giani.

Pogrešajo participacijo

Benedetti in Carrosio sta izpostavila pomanjkanje participacije v upravljanju mesta Trst. Poudarila sta tudi, da je, poleg participacije pri odločitvah, ključno tudi korenito iskanje problemov in potreb. Morena je poudarila, da je dolžnost vodilnih na občini, da se soočajo s prebivalstvom in ne sprejemajo sami odločitev, kot v primeru tržaške žičnice.

Laterza pa je povedal, da nastaja mnogo skupin, ki se zavzemajo za kakovost življenja v celem Trstu »in ne le nekaj sto metrov od Velikega trga«. Tudi najboljši poseg pa ne bo dobro sprejet, če ne bo sad participativnega postopka. Obžaloval je, da Trst še ne predvideva participativnega proračuna. Kljub temu, da je bil vključen v programa tretjega in četrtega mandata Roberta Dipiazze.

Babuder se je odzval rekoč, da je treba ločiti administrativno plat od politike. Večkrat pa imajo odbori občanov načrte za zasebne površine, kjer lahko občine le malo pomagajo.