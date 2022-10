Trst spet na vrhu lestvice o spolnem nasilju, ampak ...

Na lestvicah o kriminaliteti, ki jih redno objavlja italijanski gospodarski dnevnik Sole 24 ore, zasede Trst vsako leto prvo mesto v Italiji na področju spolnega nasilja. To se dogaja že najmanj od leta 2018 in tako je tudi letos. Med podatki, ki jih je milanski dnevnik objavil v ponedeljek, izstopa Trst tako s prvim mestom med 106 italijanskimi mesti po številu prijavljenih primerov spolnega nasilja kot tudi s četrtim mestom po številu prijavljenih kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.

Tudi na splošni lestvici po številu prijavljenih kaznivih dejanj je mesto v zalivu kar visoko uvrščeno: zaseda namreč absolutno 19. mesto z 8578 ovadbami, kar pomeni 3719,5 za 100.000 prebivalcev. To pa kljub 5,3-odstotnem upadu v primerjavi z letom 2019. Statistične podatke je zbralo notranje ministrstvo na podlagi prijav, ki so jih v letu 2021 zabeležili različni policijski organi, lestvice pa je sestavil omenjeni dnevnik.

Tovrstni podatki pa so lahko varljivi, če jih ne uokvirimo v kontekst oziroma če jih ne pospremi razlaga. Trst ima na področju spolnega nasilja tudi tokrat nezavidljiv primat, in sicer 25,58 primera za 100.000 prebivalcev (skupno 59 prijav), z dokajšnjim naskokom nad drugim in tretjim mestom (Bologna 19,2, Imperia 16,3). V centru za pomoč žrtvam nasilja GOAP opozarjajo, da si s temi podatki ni mogoče ustvariti slike o nekem pojavu. »Po eni strani je to lahko dobra novica, če pomeni, da žrtve nasilja v Trstu pogosteje ovadijo storilce,« je za Primorski dnevnik povedala Tatjana Tomičić iz omenjenega centra. Dobro je tudi, da se zbirajo statistični podatki, saj je Italija na tem področju do nedavnega zaostajala. »Je pa potrebno te podatke primerjati s tistimi, ki jih zbira zavod Istat, pa tudi Eurostat na evropski ravni. Tam bomo videli, da je denimo v Skandinaviji precej več prijav kot pri nas: ali to pomeni, da je tam več nasilja nad ženskami? Ne,« je bila jasna Tatjana Tomičić.

In res. Če pregledamo podatke, ki jih je Eurostat objavil za obdobje 2014–2020, opazimo, da so na prvih mestih v Evropi po številu prijavljenih primerov spolnega nasilja glede na število prebivalcev na vrhu Združeno kraljestvo in skandinavske države, še zlasti Švedska (leta 2020 je delež znašal 205 za 100.000 prebivalcev), Islandija (143), Norveška (94) in Danska (92). Slovenija je bila mnogo nižje (18), Italija še nižje (8,2), na dnu sta bila Ciper (3,4) in Grčija (1,8). Skratka, te podatke je treba jemati skrajno previdno, saj nanje vplivajo tudi kulturne značilnosti nekega okolja in različno pojmovanje spolnega nasilja kot takega.