Trst zavit v megleno tančico

Temperaturni obrat je danes nastal tudi v najnižjih zračnih slojih, pri čemer ga je dobro opaziti ob pogledu s Kraške planote na Tržaški zaliv. Trst je namreč zavit v megleno tančico, ki sega kakih 200 metrov visoko. Šlo je sicer le za zamegljenost, ki pa se bo po vsej verjetnosti povečala v nočnih urah. To potrjujejo tudi podatki današnje radiosondaže in namerjene temperature. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v Trstu ob 16. uri namerila nižjo temperaturo kot na Kraški planoti. Zabeležili so 10,9 stopinje Celzija, v Zgoniku pa ob isti uri 12,5 stopinje Celzija. Najvišja dnevna temperatura v Zgoniku je bila kar 16,4 stopinje Celzija, v Trstu pa le 11,5 stopinje Celzija, torej skoraj 5 stopinj Celzija manj. V Trstu je bila ob 16. uri relativna vlaga 81-odstotna in se bo ob nočni ohladitvi povečala. Ni izključeno, da bo ponekod nastala megla.

Podobno vreme pričakujemo tudi jutri. Od Krasa navzgor bo sončno in prijetno toplo, v Tržaškem zalivu pa bo vsaj nekoliko zamegljeno in hladneje.

Temperaturni obrat se bo zaključil v sredo, ko bo na vreme pri nas vplivala vremenska fronta, ki se bo pomikala onstran Alp. Nekoliko se bo povečala spremenljivosti, na možnost omembe vrednih padavin pa za zdaj ne kaže.