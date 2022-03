»Trst zgled za Evropo«

Dark Theme

Trst predstavlja za italijanskega predsednika republike Sergia Mattarello zgled za Evropo, saj je znal težko preteklost spremeniti v pot sodelovanja in vzajemnosti. Mesto ob meji je to spet dokazalo s podpisom za prenos lastništva Narodnega doma, je poudaril med odprtjem akademskega leta tržaške univerze, kamor se je odpravil takoj po srečanju na tržaški prefekturi. Med slovesnim nagovorom je z mislijo spet skočil do palače v Ul. Filzi in poudaril, da je usoda mesta tesno spojena z mirom, sodelovanjem in vključevanjem.

Predsednik Mattarella na odprtju akademskega leta na tržaški univerzi z rektorjem Robertom Di Lenardo (FOTODAMJ@N)

Ravno zaradi tega na tem ozemlju še posebno cvete solidarnost do »prijateljske države«, Ukrajine. Mislili smo sicer – tako Mattarella – da je dramatično obdobje pandemije tudi vlade posameznih držav izučilo pomena dialoga in povezovanja, saj se je cel svet znašel pred isto nevarnostjo. »Žal pa smo bili spet priča ponovni eksploziji nacionalnega egoizma, podobno tistemu iz 19. in prejšnjih stoletij, skoku nazaj v zgodovino, ki ga ne bi nikoli pričakovali v novem tisočletju.«

