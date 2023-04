Trume turistov v Miramarskem gradu

Po pandemiji tržaška občina doživlja turistični razcvet, saj letošnje številke o ustvarjenih prenočitvah in obiskih kulturnih znamenitosti med velikonočnimi prazniki skoraj presegajo tiste iz leta 2019. Če se torej po teh številkah dan pozna, se tržaškemu turizmu obeta uspešno leto.

Turistični vrvež je bil ves konec tedna in tudi včeraj mogoče videti v Miramarskem parku. Pred gradom so se včeraj dopoldne vile dolge vrste turistov. Med njimi so prevladovali domači gostje, slišati pa je bilo tudi kar nekaj španskih turistov in izletnikov iz Slovenije. »Izbirali smo med Portorožom in Trstom, a smo se v zadnjem hipu odločili za obisk Trsta, saj so bile na primorski avtocesti dolge kolone vozil. In ni nam žal, Miramarski park je naravnost čudovit,« je povedala štiričlanska družina iz okolice Ljubljane, ki je dejala, da jih čakanje v vrsti za vstop v Miramarski park niti malo ne poti.

Med cvetočimi gredicami je bilo mogoče opaziti tudi večje skupine turistov. Številni med njimi so bili presenečeni nad urejenostjo parka, očarali pa so jih tudi prenovljeni rastlinjaki. »Zgodba gradu in parka se nama zdita fascinantna,« sta povedala španska turista, ki se bosta v prihodnjih dneh odpravila na potep po Sloveniji. Avstrijski par pa je povedal, da sta se v Trst vrnila po več letih in da sta presenečena, kako se je Miramarski park v tem času spremenil. Seveda na boljše, sta dejala sogovornika, ki sta bila očarana nad gredicami, v katerih so se bohotili tulipani.

