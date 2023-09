Na robu hitre ceste, nedaleč od predora pri Valmauri, v smeri proti Miljam, so zaposleni pri družbi Anas danes opazili truplo. Imelo je zvezane noge in zakrite oči ter ureznine na glavi. Privezano je bilo na varnostno ograjo ob cesti. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, karabinjerji, policija in gasilci, nato tudi državna tožilka Maddalena Chergia. Po pisanju spletnega medija Triesteprima naj bi moški umrl drugje, njegovo truplo naj pa bi nato neznanci zapustili na hitri cesti.