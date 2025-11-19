VREME
Michelinove zvezdice

Tržaška restavracija Harry’s Piccolo ohranja dve zvezdici

V deželi bodo imele restavracije tako kot lani skupno devet michelinovih zvezdic, eno zvezdico Trattoria al Cacciatore (Pri Lovcu) - La Subida na Subidi pri Krminu, ki jo vodi družina Joškota Sirka

Spletno uredništvo
Trst
19. nov.. 2025
    Tržaška restavracija Harry’s Piccolo ohranja dve zvezdici
    Harry’s Piccolo, ki ga vodita Matteo Metullio in Davide De Pra, je ohranil dve zvezdici (FABRICE GALLINA/HARRY’S PICCOLO)
Tržaška restavracija Harry’s Piccolo, ki jo vodita kuharska mojstra Matteo Metullio in Davide De Pra, je ohranila dve michelinovi zvezdici. Restavracija se od letos sicer nahaja na novi lokaciji v Ulici San Nicolò 5A. Tja se je letos preselila z Velikega trga, kjer sta kuharja brbončice gostov razvajala v prostorih luksuznega hotela Duchi D’Aosta. Poleg Harry’s Piccolo je dve michelinovi zvezdici letos ohranila tudi restavracija Agli Amici iz Vidma. V deželi bodo imele restavracije tako kot lani skupno devet michelinovih zvezdic, eno zvezdico Trattoria al Cacciatore (Pri Lovcu) - La Subida na Subidi pri Krminu, ki jo vodi družina Joškota Sirka.

