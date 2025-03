Tržaška univerza v stalnem vzponu

Čvrsta, učinkovitejša in privlačnejša, taka je Univerza v Trstu šest let po nastopu rektorja Roberta Di Lenarde, čigar mandat se zdaj izteka. Z obračunom svojega dela je danes v veliki dvorani na Trgu Evrope po nastopu univerzitetnega zbora in orkestra uvedel slovesnost ob odprtju akademskega leta 2024/2025.

V svoji 101 leto dolgi zgodovini je bila tržaška univerza prepogosto v ozadju, ob robu države, je povedal Di Lenarda, kot da njena geografska lega ne bi bila zanjo prednost ali priložnost. »Zastavili smo si jasne cilje: obogatiti ponudbo in izboljšati kakovost ter v naše predavalnice sprejeti 20 tisoč študentk in študentov. Nekaj ciljev smo vendar dosegli. Univerza je novembra lani naštela okrog 4000 brucev, 30 odstotkov več kot v akademskem letu 2019/2020,« rekordno število, ki je po mnenju odhajajočega rektorja posledica dobre ponudbe. Univerza je od leta 2019 do danes uvedla 20 novih študijskih programov. Opazen je tudi porast števila tujih študentk in študentov ter tistih iz drugih italijanskih dežel, 40-odstotni na dodiplomskem nivoju in na magistrskih študijih, 60-odstotni pa pri študijskih programih tretje stopnje.

Narodni dom, znak sprave

Malo po nastopu pandemije, med katero je tržaška univerza odigrala pomembno vlogo na področju zdravstvenega raziskovanja, je nastopil čas sprave, je v spomine segel rektor: »13. julija leta 2020 smo podpisali dogovor o predaji lastništva Narodnega doma slovenski narodnostni skupnosti v Italiji in spodbudili diplomatski trenutek, prihod italijanskega predsednika republike Sergia Mattarelle in takratnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja, ki sta z roko v roki obiskala bazovsko fojbo in druge kraje spomina.« Mattarelli in Pahorju je tržaška univerza lani podelila častno diplomo.