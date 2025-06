Tržaška univerza z bogato ponudbo vabi nove študente

Tržaška univerza obvešča, da je razpis za vpisovanje v dodiplomske in podiplomske študijske programe za akademsko leto 2025/2026 objavljen na tej povezavi. Na voljo je 80 študijskih programov na različnih področjih znanosti, humanistike, sociale in zdravstva, prava, ekonomije in tehnologije. Nekaj je sicer novosti, to so štiri novi študijski programi, s katerimi želi univerza pripraviti študente, ki vstopajo v svet trajnostnega razvoja in klimatskih sprememb, zdravstva, aplikativne psihologije in evropskih politik.

Znanosti o zemlji in trajnostni razvoj so vsebine programa, ki ga ponujajo petdesetim kandidatom. Triletni študij bo potekal v angleškem jeziku in omogočil vstop na državni izpit za geologa ter vpisovanje na številne magistrske študije. Na zdravstvenem področju ponuja univerza program rehabilitacijskih zdravstvenih znanosti, tokrat v italijanskem jeziku. Delno v angleščini, delno pa v italijanščini bo potekal magistrski študij uporabne socialne in kognitivne psihologije. V angleščini v Gorici pa bo na voljo podiplomski študij Political Science - Integration and Governance. Ob teh pa je še dodiplomski študij Ustne higiene, ki ga ponujajo v pordenonski podružnici.

Tržaška univerza se ponaša s pomembnimi uspehi svojih bivših študentov. Iz raziskav zavoda Almalaurea izhaja, da 85 odstotkov diplomiranih je po enem letu že zaposlenih, kar je za skoraj sedem odstotkov več od povprečja italijanskih univerz. Še bolj uspešni so magistri, saj se jih eno leto po dokončanem podiplomskem študiju zaposli kar 87 odstotkov, devet odstotkov več od državnega povprečja. Tudi pri podporah se univerza razlikuje. Šolnine so oproščeni študentje, katerih letni količnik ISEE ne presega 30 tisoč evrov, ne pa 22 tisoč, kot na veliki večini italijanskih univerz.