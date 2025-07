Tržaški finančni policisti imajo novega poveljnika

Dosedanjega poveljnika tržaške finančne policije Micheleja Pallinija je nadomestil general Stefano Commentucci. Predaja poslov je potekala danes v prostorih tržaškega poveljstva finančne policije ob prisotnosti deželnega poveljnika Fabrizia Niedduja.

Commentucci je nazadnje služboval na deželnem poveljstvu v Lombardiji, še pred tem pa na Siciliji, v Laciju, Kampanji in drugih krajih. Novi poveljnik je izjavil, da želi z znanjem, strategijami in operativnimi metodami finančne policije zagotoviti učinkovit odziv na različne oblike gospodarsko-finančnih nepravilnosti, ki se pojavljajo na tržaškem ozemlju. Odhajajoči Michele Pallini (po novem bo služboval v Benetkah, kjer deluje poveljstvo severovzhodne Italije) se je zahvalil tržaški ekipi in poudaril rezultate, ki so jih dosegli pri preiskovanju davčnih kaznivih dejanjih, nadzoru nad porabo javnih sredstev in pri dejavnosti preprečevanja mafijskega delovanja.