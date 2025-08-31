Tržaški goljufi so zelo domiselni

Poleg lažnih telefonskih klicev domnevnih predstavnikov varnostnih organov so pogosti tudi lažni klici policije, ki večinoma starejše ljudi obveščajo o nesreči, v katero naj bi bili vpleteni otroci ali vnuki. Pri tem zahtevajo plačilo odvetnika v čim krajšem času ali se celo predstavijo na hišna vrata žrtve in se »zadovoljijo« z gotovino ter zlatnino. Tako opozarja tržaška policija za računalniški kriminal.

Goljuf je lahko danes kdorkoli

Podobne so prevare, pri katerih goljufi klonirajo telefonsko številko dobavitelja električne energije ali plina oziroma banke. Pogosta je prevara, ki se začne z SMS sporočilom s številko banke in se pojavi v klepetalnici, kjer so že prisotna resnična sporočila banke. Žrtev na primer s krajšim besedilom opozarjajo, da je nekdo njeno kartico uporabil v tuji državi in jo povabijo, naj klikne na povezavo, kjer mora vnesti svoje bančne podatke.

Pomembno je, da se vsak poskus prevare prijavi s klicem na številko 112. Goljuf, je lahko danes kdorkoli, svarijo policisti. Kloniranje in upravljanje z novimi računalniškimi opremami sploh ni več tako zapleteno, kot je bilo nekoč.