Tržaški karabinjerji razkrili 37 odstotkov več tatvin kot lani

Tržaški karabinjerji so v letu, ki nas počasi zapušča, zabeležili rahel porast kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2023. Teh je bilo tokrat skupno približno 6000, so pojasnili v običajnem letnem obračunu. Poudarili pa so obenem tudi, da so ovadili 17 odstotkov več domnevnih storilcev, kar pomeni skupno 1800 ljudi. Od teh so jih 172 aretirali.

Število tatvin je podobno lanskim, vendar so jih razkrili 37 odstotkov več kot lani, so poudarili. Med številnimi podatki med drugim izstopajo goljufije starejših. V letu 2024 so na tem področju prejeli skoraj tri odstotke manj prijav, razkrinkali pa so več kot 27 odstotkov več goljufij (166 v primerjavi z lanskimi 130).